Monza-Milan, le formazioni ufficiali: rientra Tomori, Origi e Messias dal 1'

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Monza-Milan, in campo tra un'ora all'U-Power Stadium.

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Monza-Milan, in campo tra un'ora all'U-Power Stadium. Rispetto alle ultime uscite, Stefano Pioli conferma la difesa a tre ma con un paio di novità, tra cui Origi preferito a Giroud, il rientro di Tomori in difesa e il ritorno di Junior Messias, a cui fa posto Saelemaekers. Nel Monza, invece, grandi conferme. Petagna e Caprari in avanti, con Dani Mota a completare il tridente.