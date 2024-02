Monza-Milan, le formazioni ufficiali: turnover per Pioli

Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 25ª giornata di Serie A tra Monza e Milan.

Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 25ª giornata di Serie A tra Monza e Milan. Solito 4-2-3-1 per gli ospiti con lo stesso Jovic in attacco supportato da Chukwueze, Loftus-Cheek e Okafor: Rafael Leao e Giroud partiranno dalla panchina, in cabina di regia spazio a Bennacer ed Adli. Solito 3-4-2-1 per Palladino, Djuric sarà supportato da Dany Mota e Colpani. In mezzo al campo Pessina e Gagliardini con Birindelli e Valentin Carboni sugli esterni.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, V. Carboni; Colpani, Dany Mota; Djuric.

A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Pedro Pereira, Bettella, D'Ambrosio, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Bondo, Maldini, Colombo, Zerbin. All. Raffaele Palladino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo; Bennacer, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic.

A disposizione: Sportiello, Mirante, Nava, Simic, Kjaer, Jimenez, Bartesaghi, Terracciano, Reijnders, Musah, Pulisic, Leao, Giroud. All. Stefano Pioli