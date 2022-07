Monza, non solo Petagna: il Verona cede ai brianzoli un altro big

C'è però ancora qualcosa da limitare tra giocatore e club brianzolo, non completamente d'accordo per quanto riguarda le cifre.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo colpo vicino per il Monza, che sta stringendo per Gianluca Caprari in attacco: operazione definita con l'Hellas Verona sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, bonus compresi. C'è però ancora qualcosa da limitare tra giocatore e club brianzolo, non completamente d'accordo per quanto riguarda le cifre.