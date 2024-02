Monza, Palladino: "Io e lo staff stiamo studiando l'inglese"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MONZA, 02 FEB - Alla vigilia della trasferta a Udine, contro una squadra multinazionale in quanto a passaporto dei suoi giocatori, il Monza 'degli italiani' si misura anche contro un modello di gestione differente. Raffaele Palladino, allenatore del Monza, spiega così la necessità di dover comunicare in inglese anche con i giocatori.

"Sto studiando l'inglese, perché da ragazzino non l'ho fatto a scuola. In questo momento è fondamentale, quando ti misuri con giocatori stranieri che hanno bisogno delle spiegazioni in lingua". Palladino svela: "Con tutto lo staff stiamo cercando di imparare, a volte è necessario dare spiegazioni prima in italiano e poi in inglese. Anche questo è bello, perché ti fa crescere, e rappresenta una gestione diversa". (ANSA).