Monza, Palladino sul futuro: "Non si conosce, ci penseremo a fine stagione"

Raffaele Palladino, allenatore del Monza ha parlato in conferenza stampa dopo il successo col Monza, esprimendosi suo futuro nella prossima stagione

Raffaele Palladino, allenatore del Monza ha parlato in conferenza stampa dopo il successo col Monza, esprimendosi suo futuro nella prossima stagione: "Futuro? Non si conosce. Di tutti i discorsi fatti in settimana ho sentito poco e mi sono informato poco perché ho pensato al Cagliari. La dirigenza vi dirà tutto sull’argomento. Il futuro del Monza è adesso, sono 9 gare fondamentali per provare a raggiungere il record di punti rispetto alla passata stagione. Al mio futuro ci pensiamo a fine stagione”.

Quanto è soddisfatto della crescita della squadra che ora ha acquisito anche la giusta maturità per vincere gare che fino a poco fa non avrebbe vinto? A livello personale in cosa si sente migliorato e cresciuto rispetto alla scorsa stagione?

“La crescita della squadra mi gratifica tanto, è vero che siamo diventati una squadra più completa e solida. Che sa difendere bene. Siamo migliorati in tante cose e si vede anche da questi successi. Vorrei sempre giocare bene ma non è facile farlo sempre, ci sono gli avversari da considerare. Personalmente sono cresciuto sotto il profilo dell’esperienza perché ho più partite di Serie A sulle spalle, ho un nuovo sistema di gioco oltre il 3-4-2-1 ora faccio anche il 4-2-3-1. Sono felice della mia crescita insieme a tutto il mio grandissimo staff”.