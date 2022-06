Monza scatenato, altro colpo dopo Cragno e Casale: in arrivo Sensi

Intesa totale con l'Inter per il prestito secco, il centrocampista è così pronto a sbarcare alla corte di Giovanni Stroppa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'altra operazione a segno per un Monza letteralmente scatenato. In attesa di Andrea Carboni del Cagliari che arriverà domani, con Nicolò Casale dell'Hellas Verona che ancora non ha detto sì ma col quale si stanno limando gli ultimi dettagli, arriva quello di Stefano Sensi. Intesa totale con l'Inter per il prestito secco, il centrocampista è così pronto a sbarcare alla corte di Giovanni Stroppa. Le visite dovrebbero tenersi entro il fine settimana o all'inizio della prossima.