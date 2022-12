Monza, Sensi: "Napoli resta la grande favorita, ma sarà fondamentale una cosa"

Tra i tanti allenatori avuti da Stefano Sensi quello che è riuscito a dargli di più e a farlo migliorare maggiormente è Roberto De Zerbi.

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra i tanti allenatori avuti da Stefano Sensi quello che è riuscito a dargli di più e a farlo migliorare maggiormente è Roberto De Zerbi. A spiegarlo è il centrocampista del Monza in un'intervista al Corriere della Sera: "È il tecnico a cui sono più legato per la libertà e la disponibilità che mi ha concesso: il suo modo di giocare era perfetto per le mie caratteristiche. Ci sentiamo ancora, dal punto di vista umano e calcistico mi ha dato tantissimo. Non è un caso che la prima convocazione in Nazionale sia arrivata con lui.