Monza-Torino, le formazioni ufficiali: torna D'Ambrosio, Juric recupera un difensore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza cerca un altro successo dopo l’ultimo conquistato in trasferta al Bentegodi contro il Verona, il Torino prova a dare continuità alle due vittorie di fila e proseguire la risalita in classifica. Sono note le formazioni ufficiali.

Raffaele Palladino lancia il 2003 Bondo per la prima volta da titolare in mezzo al campo. Non c'è Mota Carvalho, Pessina scala dunque più alto, sulla trequarti insieme a Colpani alle spalle di Colombo. In difesa torna D'Ambrosio con Caldirola e Carboni, out Pablo Marì che non è neanche in panchina.

Ivan Juric invece recupera Rodriguez, che era in dubbio alla vigilia, e lo schiera nella linea di difesa con Tameze e Buongiorno. In mediana Vlasic la spunta su Gineitis, confermati Linetty e Ilic. Sulle corsie Bellanova e Lazaro, Vojvoda in panchina. Davanti il tandem Sanabria-Zapata.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D'Ambrosio, Caldirola, Carboni; Ciurria, Gagliardini, Bondo, Kyriakopoilos; Colpani, Pessina; Colombo

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic, Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata