GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI SI FA RIPRENDERE DALLO SPEZIA: FINISCE 1-1 Il Napoli Primavera ha pareggiato con lo Spezia per 1-1 nella sesta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo Ferdeghini. Il Napoli Primavera ha pareggiato con lo Spezia per 1-1 nella sesta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo Ferdeghini. LE ALTRE DI A MONZA-UDINESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI: VIGNATO DAL 1'. PEREYRA DIETRO A SUCCESS Sono ufficiali le formazioni di Monza e Udinese, che alle ore 15 scenderanno in campo all'U-Power Stadium per il decimo turno di Serie A. Sono ufficiali le formazioni di Monza e Udinese, che alle ore 15 scenderanno in campo all'U-Power Stadium per il decimo turno di Serie A.