Monza verso il cambio di proprietà: il gruppo di Berlusconi cede il 60% delle quote

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza è vicinissimo ad una svolta per quel che riguarda il futuro societario. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti a maggio si chiuderà la trattativa per l'ingresso come socio di maggioranza di Orienta Capital Partners. In queste settimane il gruppo Fininvest sta limando gli ultimi dettagli e completando il percorso di due diligence, poi sarà il tempo delle firme. Il nuovo socio, si legge, acquisirà il 60% delle quote del club brianzolo, col resto che resterà nelle mani della famiglia Berlusconi.

Dal settembre 2018 ad oggi Berlusconi ed il gruppo Fininvest hanno investito circa 200 milioni di euro nel Monza, fra squadra, gestione ed infrastrutture. Il Monza in stagione ha ricavi che toccano i 60 milioni di euro fra parte commerciale, diritti tv e botteghino. Secondo questi dati e procedendo con una stima, spiega il quotidiano, il Monza potrebbe avere una valutazione complessiva fra i 120 ed i 150 milioni di euro.

Considerando anche il premio di maggioranza che il principale investitore deve versare, è ipotizzabile che Orienta possa pagare circa 100 milioni di euro per il 60% del club. Un'operazione come detto già indirizzata e che nelle prossime settimane, probabilmente entro maggio, vedrà la definitiva fumata bianca con relativo passaggio di consegne.