Morata distrutto dai quotidiani: "Con lui la Juve gioca senza attaccanti!"

Alvaro Morata è stato tra i peggiori della sfida persa dalla Juventus contro il Sassuolo, mai dentro il match la sua media voto è ampiamente sotto il 5 in pagella. La Gazzetta dello Sport lo definisce "un altro degli inspiegabili crolli juventini in stagion" e poi rincara la dose scrivendo che "è un fantasma" e che la Juve è come se giocasse senza centravanti. Per Tuttosport la sua è una "serata da dimenticare" mentre Il Corriere dello Sport scrive che pur lavorando tanto "non regala sussulti". Per La Stampa "non ne azzecca una. Sembra l'ombra di se stesso". TuttoJuve scrive che "non è mai pericoloso" infine TMW sottolinea come la sua prova sia la seconda "incolore" di fila dopo quella contro l'Inter.

I voti

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 5

La Stampa: 4

TuttoJuve: 4,5