Morata si allontana dalla Juventus? Il 7 luglio dovrà presentarsi al raduno dell'Atletico

Si allontana sempre di più dalla Juventus Alvaro Morata

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si allontana sempre di più dalla Juventus Alvaro Morata, dopo che il tentativo di abbassare il prezzo della cessione dell'attaccante spagnolo non è andato a buon fine. Secondo quanto riporta SuperDeportes, l'attaccante spagnolo dovrà presentarsi il prossimo 7 luglio al raduno dei colchoneros, nonostante non faccia parte dei piani del Cholo Simeone. Per l'Atletico Morata resta in uscita, ma le richieste restano alte per permettere al club biancorosso di rientrare, quantomeno parzialmente, dell'investimento fatto.