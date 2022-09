Mourinho furioso contro Chiffi: niente rigore per la Roma e rosso al portoghese

Assolutamente furioso Josè Mourinho, che dopo almeno un paio di minuti di proteste è stato allontanato da Chiffi.

Contatto dubbio in area di rigore dell'Atalanta: Zaniolo prende il tempo ad Okoli e si lancia in area palla al piede in contrasto col giovane difensore italiano, trattenendo però la maglia del difensore. L'arbitro fischia fallo del romanista, ridando la palla all'Atalanta: assolutamente furioso Josè Mourinho, che dopo almeno un paio di minuti di proteste è stato allontanato da Chiffi.