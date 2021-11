Mourinho nell'occhio del ciclone: città spaccata e c’è chi già quota il suo addio

La Roma giallorossa è spaccata sulla figura di José Mourinho. Dopo aver generato in estate grande entusiasmo, lo Special One è adesso nell'occhio del ciclone per gli ultimi risultati negativi, per i 6 gol presi in Norvegia e per i quattro punti conquistato nelle ultime cinque gare di campionato.

A fare il punto su questa situazione è il quotidiano 'Il Messaggero' oggi in edicola, che parla anche delle prime quote relative al suo esonero. L'agenzia 'Goldbet', infatti, ha iniziato a quotare a 7.00 l'addio di José entro Natale (dimissioni o esonero).