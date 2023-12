Mourinho, oggi la Roma decide la strategia difensiva: si richiede un’audizione alla Procura

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un ultimo confronto tra legali, oggi in casa Roma verrà decisa la strategia difensiva per affiancare Mourinho davanti alla giustizia sportiva, a seguito dell’inchiesta aperta dalla Procura federale per le dichiarazioni che hanno preceduto Sassuolo-Roma. Le possibilità - sottolinea il Corriere dello Sport - sono due: presentare una memoria nella quale si possa chiarire il contenuto "non insultante" delle frasi pronunciate in conferenza stampa a proposito degli arbitri Marcenaro e Di Bello e del calciatore Berardi, oppure richiedere un’audizione di Mourinho di fronte al procuratore Chiné.

Per la seconda ipotesi - si legge - propende lo stesso allenatore. Esiste anche in realtà la terza opzione, cioè non presentare alcuna richiesta, ma è assai improbabile: la società vuole sostenere l’allenatore.