Mourinho sempre polemico con gli arbitri: "Roma chiede rispetto ai Banti, tolti tanti punti"

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Abbiamo il rispetto dei romanisti ma lo vorremmo anche dai Banti di questa vita, che seduti nella loro sedia hanno tolto tanti, tanti punti a questi ragazzi". Così l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con la Fiorentina. "Perchè il signor Banti ha richiamato Guida che stava a 10 metri e non ha visto che era rigore? Vorrei questa spiegazione - ha proseguito il portoghese -. La stiamo aspettando noi, ma sono tante partite che non abbiamo spiegazioni. Ho già visto il rigore, non è un tocco, non è un fallo, non era Var, non era rigore. E il signor Banti interviene...". Mourinho ha poi ammesso che "dopo la partita di giovedì ci mancavano energie fisiche e mentali, già sapevamo che ci sarebbe stata questa differenza con la Fiorentina", ma ha insistito sul tema arbitri ricordando i casi di "Venezia, di Bologna, di tanti episodi che non hanno spiegazioni. Abbiamo un campionato da giocare ed è veramente troppo quello che succede alla nostra squadra". (ANSA).