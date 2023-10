Mourinho si aggrappa a Lukaku-Dybala: gol e 2 assist, la Roma vince il derby col Frosinone

Concluso il primo tempo dell'Olimpico, la Roma è in vantaggio 1-0 sul Frosinone grazie al gol segnato da Lukaku al minuto 21.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna alla vittoria in campionato la Roma. Battuto 2-0 in casa il Frosinone con i gol di Lukaku e Pellegrini. Comincia meglio la partita proprio il Frosinone, pericoloso un paio di volte ma poco preciso, in particolare quando il suo terminale offensivo Cuni salta tutti, compreso Rui Patricio, ma calcia fuori. Verso il ventesimo, il turning point di inizio partita: si fa male Romagnoli, Di Francesco torna al “suo” 4-3-3 inserendo Brescianini. Due minuti dopo, la Roma è in vantaggio grazie a quel Lukaku intenzionato a conquistarsi i suoi nuovi tifosi: gran movimento del belga sul tracciante di Mancini con velo di Dybala, messo a sedere Oyono e 1-0. Pochi minuti è ancora Big Rom a spaventare Turati, pronto però a ribattergli un bolide centrale.

Nella ripresa il livello di intensità dell’incontro, e con esso probabilmente anche di nervosismo nella squadra di Mourinho, tende al calo con il trascorrere dei minuti sul cronometro, anche i cambi operati dalle due panchine non sembrano imprimere nuovi ritmi. Terreno fertile per il raddoppio della Roma e questo arriva, al minuto 83 e su palla ferma. Dybala pennella, capitan Pellegrini raccoglie l’invito a nozze e chiude nella sostanza in anticipo la gara. Momento di stop appena prima del recupero, con l’arbitro Marchetti colpito da crampi, soccorso e in grado di riprendere. Sarà l’ultima vera emozione, nonostante otto minuti di recupero: la Roma giallorossa torna a sorridere e a godersi una vittoria in campionato, la rivelazione Frosinone di Di Francesco deve arrendersi.