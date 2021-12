Mourinho sogna Cavani, la Roma ha altre idee: può restare Borja Mayoral

Secondo quanto riportato da La Repubblica, José Mourinho sarebbe molto contento di poter accogliere in giallorosso Edinson Cavani che però ha costi altissimi e probabilmente lascerà il Manchester United ma per restare a giocare lontano dall'Italia. Proprio perché non sembrano previsti investimenti in quel settore di campo e viste le recenti prestazioni, la Roma avrebbe anche bloccato la cessione di Borja Mayoral, che sembrava destinato all'addio.