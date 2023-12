Mourinho spaventa la Roma: "Futuro? Nella mia testa è tutto molto chiaro"

Sullo striscione di domenica scorsa, con cui i tifosi gli chiedevamo di rimanere a Trigoria, ha poi aggiunto

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Futuro? Io non ho bisogno di pensare. Nella mia testa ho tutto molto chiaro". Lo ha detto José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sheriff Tiraspol a chi gli chiede se l'affetto dei tifosi può essere una spinta in più per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Sullo striscione di domenica scorsa, con cui i tifosi gli chiedevamo di rimanere a Trigoria, ha poi aggiunto: "Posso solo ringraziare i tifosi, anche se non mi fa essere a mio agio in campo, perché è la squadra che ha bisogno di supporto. Ovviamente mi inorgoglisce e mi fa emozionare - ha sottolineato -, però è una cosa che non mi piace. Non fatelo per me. Lì è la squadra che deve sentire l'appoggio". Parlando delle aspettative relative alla prossima finestra invernale di calciomercato ha detto invece che "vogliamo tutti la stessa cosa. Non sono geloso, ma il City ha pagato 80 per Kalvin Phillips, e a gennaio lo manda via e ne prende un altro. Noi siamo una realtà diversa. Io vorrei 1-2-3-4 giocatori, vogliamo tutti cercare di migliorare la squadra, di essere più forti, ma abbiamo difficoltà nel farlo. Lo dico onestamente: se facciamo un difensore nel mercato di gennaio sono già felice". (ANSA).