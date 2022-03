Mourinho torna a sorridere: la Roma batte 1-0 l'Atalanta, doppia espulsione

La Roma torna in corsa per i propri obiettivi battendo uno a zero in casa l'Atalanta che frena dopo lo show con la Sampdoria

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La Roma torna in corsa per i propri obiettivi battendo uno a zero in casa l'Atalanta, che frena dopo lo show con la Sampdoria. Allo stadio Olimpico decide il solito Abraham con un gol arrivato alla mezz'ora del primo tempo su assist di Zaniolo. Nonostante diversi tentativi, nella ripresa la formazione allenata da Gasperini non è riuscita a pareggiarla - nel finale espulsi De Roon e Mkhitaryan - e s'è arresa ad un ko che ridimensiona le ambizioni dei nerazzurri.