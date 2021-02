Moviola Gazzetta: "Non c'era rosso a Freuler, Mendy va verso l'esterno del campo"

Non c'era il rosso per Freuler ieri durante Atalanta-Real Madrid. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ecco quanto si legge dalla moviola: "Al 18’ il primo macroscopico caso: Freuler tira giù ingenuamente Mendy davanti all’area con il fianco. Per Stieler è rosso per aver negato una chiara occasione da gol. Il francese ha sì di fronte solo Gollini, ma sembra andare verso l’esterno e la traiettoria del pallone sembra confermarlo, rendendo la decisione sbagliata più che severa e un giallo sarebbe stato più che opportuno. In linea con lo stile europeo comprensibile il mancato intervento del Var su un episodio visto e valutato dal campo".