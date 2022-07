Mpasinkatu pazzo di Kvaratskhelia: “E’ un talento, sarà la rivelazione del campionato”

"Questi sono ragazzi che arrivano da realtà difficili e sul livello del temperamento sono pronti alla pressione".

Malu Mpasinkatu, ds e grande esperto di calcio africano, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Kvaratshkelia potrà strabiliare con i suoi colpi e i suoi dribbling il pubblico del Napoli. Mi sbilancio, sarà la rivelazione del campionato e il Napoli in futuro farà una grossa plusvalenza. E’ un talento, dovrà migliorare sul piano tattico e in questo Spalletti dovrà essere bravo, ma la velocità e la tecnica sono di primissima fascia. Questi sono ragazzi che arrivano da realtà difficili e sul livello del temperamento sono pronti alla pressione. Non viene in pompa magna ma come un oggetto misterioso, quando un giocatore arriva in sordina è positivo perché dopo in campo può dimostrare di essere un top.

Anguissa, Koulibaly e Osimhen? Sono tre pilastri del Napoli, tre giocatori che quando stanno bene fisicamente eccellono in ogni reparto e fanno la differenza. Ripartire facendo una preparazione tutti insieme farà sì che quest’anno il Napoli, a differenza dell’anno scorso e grazie anche a questi tre a quelli nuovi che arriveranno, non staccherà la spina e lotterà per il titolo fino alla fine”.