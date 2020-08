Muratore, 8mln alla Juve per andare in Serie B: accordo ad un passo con la Reggiana

La Reggiana, squadra neopromossa in Serie B, è scatenata sul mercato: dopo aver chiuso per Germoni e Cambiaghi, ora è in stato avanzato la trattativa con l’Atalanta per il centrocampista classe ‘98 Simone Muratore (quest’anno alla Juventus). Discorso già ben avviato e prossimo alla fumata bianca sulla base del prestito secco. Ricordiamo che il giocatore era stato acquistato per 8 milioni. Lo riporta Sky Sport.