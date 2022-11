Muriel ko tornerà nel 2023: quattro assenze per Gasp e un dubbio in attacco

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con questo tipo di lesione è da considerare praticamente impossibile un recupero

Muriel ko salterà il Napoli e quasi certamente anche le prossime sfide di campionato. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con questo tipo di lesione è da considerare praticamente impossibile un recupero in nove giorni, in tempo per giocare Atalanta-Inter del 13. Dunque Gasperini, già privo di Zappacosta e De Roon (nessun rischio per l’olandese: se ne riparla per Lecce o, più probabilmente, l’Inter), oltre che di Palomino, dovrà decidere fra Hojlund (favorito) e Zapata il compagno d’attacco di Lookman per sfidare il Napoli.