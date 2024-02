Muriel lascia l'Italia 12 anni dopo: è in volo per gli Stati Uniti, ecco per chi firmerà

Muriel sarà il grande colpo del club di Major League Soccer. A trentadue anni, il calciatore colombiano saluta la Serie A dodici anni e mezzo dopo

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivederci, Italia. Luis Muriel questa mattina ha ufficialmente salutato la Serie A: l'attaccante colombiano s'è imbarcato da Linate destinazione Stati Uniti per raggiungere Orlando, città dove gioca la sua futura squadra. L'Atalanta ha infatti definito la sua cessione all'Orlando City per un milione di euro e il calciatore sarà presto in sede per firmare un contratto che salvo imprevisti dell'ultima ora sarà di durata biennale.

Muriel sarà il grande colpo del club di Major League Soccer. A trentadue anni, il calciatore colombiano saluta la Serie A dodici anni e mezzo dopo il suo arrivo. In Italia ha vestito le maglie di Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta. Nel mezzo anche un'avventura in Spagna, con la maglia del Siviglia.

Ieri, sulla cessione di Muriel, l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi si era espresso così: "Il trasferimento di Muriel si sta concretizzando nelle prossime ore, quando succedono queste cose non c'è la possibilità di salutare in maniera adeguata un protagonista che ha fatto la storia dell'Atalanta, ma ci sarà modo di invitarlo a Bergamo affinché il pubblico lo possa salutare adeguatamente".