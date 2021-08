Nainggolan avvicina Nandez all'Inter: affare prossimo alla conclusione

Radja Nainggolan diventa lo snodo cruciale per il trasferimento di Nahitan Nandez dal Cagliari all’Inter. Partiamo dal centrocampista uruguaiano: oggi raggiungerà i compagni, dopo un doppio scalo Madrid-Roma. Da verificare l’umore: secondo La Gazzetta dello Sport, Nandez sarebbe piuttosto contrariato del fatto che il presidente Giulini non abbia ancora onorato la promessa di liberarlo per un top club (nello specifico appunto l’Inter, con cui il giocatore ha già un accordo) in questa calda estate di mercato e pronto a pressare il club isolano per ottenere il placet. A fare la differenza, può essere proprio il Ninja: sistemare Nainggolan è diventato un’urgenza per entrambi i club.