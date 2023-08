Napoli-Lazio, il pessimo inizio non scoraggia i tifosi biancocelesti: il dato sul Settore Ospiti

Dopo due sconfitte sulle prime due partite di campionato, la Lazio prepara la trasferta contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due sconfitte sulle prime due partite di campionato, la Lazio prepara la trasferta contro il Napoli. Nonostante l'inizio negativo di stagione, i biancocelesti al Maradona non saranno soli. A sostenerli ci saranno i tifosi che, come riporta la redazione di LaLaziosiamonoi, sono ad oggi 641. Questo il numero di biglietti venduti per il settore ospiti, riservato solo ai possessori della Millenovecento Fidelity Card – Tessera del Tifoso. Un dato destinato a salire ulteriormente nelle prossime ore.