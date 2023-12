Napoli-Monza, i club organizzati brianzoli saltano la trasferta in pullman: il motivo

A Napoli e a Frosinone non ci saranno i Monza Club.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Napoli e a Frosinone non ci saranno i Monza Club. Per mancanza di iscritti per le due prossime trasferte della squadra di Palladino, i club organizzati brianzoli non riusciranno ad organizzare le trasferte in Campania del 29 dicembre e quasi sicuramente anche quella del 6 gennaio nel Lazio.

I rappresentanti dei vari Monza Club saranno comunque presenti nelle due trasferte e dunque, molto probabilmente, non mancheranno gli stendardi biancorossi nel settore ospiti del Maradona, ma non saranno appunto organizzati dei bus. A riportarlo è Monzanews.