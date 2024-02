Napoli su Gasperini? Per Laudisa no: "C'è un'altra idea se lascia l'Atalanta"

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista Gazzetta dello Sport

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista Gazzetta dello Sport: "Un mercato diverso che dà segnali di sostenibilità. Se ci fate caso, i maggiori acquisti e trasferimenti riguardano giocatori di prospettiva, non sono ritagli messi a casaccio.

Ngonge ha fatto vedere al Verona di essere in gamba, anche Traoré è ancora in età. Alcaraz alla Juventus gode di ottima stima. Baldanzi ha appena 21 anni e va alla Roma. Giocatori che, con formule differenti, si spesa possano incidere in prospettiva. Spesso il mercato di gennaio è illusorio e porta nomi conosciuti che, si spera, facciano la differenza con un prestito. Questo è un mercato diverso. Gasperini? Ha grande ‘confidenza’ in società. Ho ascoltato di recente un’intervista, ha avuto sensazioni molto importanti dall’Arabia Saudita e non vorrei che la prossima esperienza fosse lì, se non resta a Bergamo.

Walter Sabatini? Le sue abilità sono riasapute. La prima rivoluzione a Salerno ha portato ad un trionfo e seguente divorzio traumatico. L’altro direttore sportivo che ci ha messo la faccia è Sean Sogliano che ci ha messo la faccia. Vedremo che tra i nuovi rampolli del Verona ci saranno talenti. Questo mercato sposta gli equilibri? Salernitana e Verona ci sperano. Il Cagliari si è dovuto accontentare. Anche sulla lotta Champions potrebbe avere un’influenza".