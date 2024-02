Napoli su Pioli, il cui futuro è in bilico: a fine stagione confronto col Milan

Domenica sera contro il Napoli a San Siro, il tecnico del Milan Stefano Pioli taglierà il traguardo delle 220 panchine rossonere

Domenica sera contro il Napoli a San Siro, il tecnico del Milan Stefano Pioli taglierà il traguardo delle 220 panchine rossonere, affiancando così una leggenda come Arrigo Sacchi. Un record che Pioli non avrà certamente voglia di festeggiare in quanto tale, visto che sia il tecnico che la squadra hanno in mente solo la rincorsa in campionato ed il percorso in Europa League a cominciare dalla prossima sfida ai play off col Rennes.

Poi, più avanti, ci sarà anche tempo per pensare al futuro, scrive oggi Tuttosport. Il contratto del tecnico è valido fino al 2025, ma evidentemente a fine stagione sarà fatto un punto per capire se ci sussistono o meno i presupposti per andare avanti. La società gli ha sempre ribadito, anche coi fatti, la propria fiducia. Ma esistono comunque dei dubbi.