Napoli su Zaniolo, lui è ancora infortunato: salterà anche il Bodo Glimt 

Napoli su Zaniolo che, intanto, è ancora infortunato e salterà la prossima sfida della Roma. La squadra allenata da Mourinho affronterà di nuovo il Bodo Glimt ancora in Conference League. Questa volta, però, non si può sbagliare: andata dei quarti di finale, partita da dentro o fuori. Quella di José Mourinho, però, è tutta un'altra squadra. Rispetto a quella scesa in campo nella più clamorosa debacle di questa stagione, nella Roma ci saranno nove cambi su undici. Lo Special One però dovrà fare i conti anche con due assenze: Nicolò Zaniolo e Jordan Veretout sono costretti a dare forfait e non partiranno con il resto della squadra per la Norvegia.