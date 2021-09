Negli States scoppia il caso McKennie: lo juventino ha violato la bolla

Non soltanto le foto e gli autografi con i tifosi senza mascherina. Dietro all'esclusione di Weston McKennie per violazioni al protocollo anti Covid-19 sembra esserci di più. Secondo ESPN, il centrocampista della Juventus avrebbe infatti trascorso una notte fuori dalla bolla di squadra organizzata dalla federcalcio USA a Nasvhville, Texas. Inoltre, McKennie avrebbe trascorso un'altra serata del ritiro nella propria camera d'albergo ma in compagnia di una persona non autorizzata, infrangendo così più volte la bolla organizzata per proteggere la squadra dal rischio di contagio. Un rischio molto sentito oltreoceano, spiega il portale sportivo americano, dopo che per esempio a inizio agosto Christian Pulisic è risultato positivo al Coronavirus.

Sempre ESPN, inoltre, torna sui precedenti di McKennie, ricordando come già nello scorso campionato fu sospeso da Pirlo per le violazioni alla normativa anti-Covid italiana organizzando una festa o cena (aspetto mai del tutto chiarito) a casa propria. Giusto ricordare che il centrocampista, che nel frattempo è tornato a casa Juventus, si è già scusato pubblicamente per il proprio comportamento.