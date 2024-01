Nella ripresa è un'altra Juve: bianconeri a valanga 3-0 sul Lecce, Vlahovic è on fire

Al Via del Mare finisce 0-3 il match tra Lecce e Juventus, valido per la 21 esima giornata di Serie A

Al Via del Mare finisce 0-3 il match tra Lecce e Juventus, valido per la 21 esima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo molto piatto, i bianconeri entrano nella ripresa con un atteggiamento completamente diverso e annientano la squadra di D'Aversa. Missione compiuta per Max Allegri e i suoi, che hanno temporaneamente sorpassato l'Inter al primo posto, essendo i nerazzurri impegnati in Supercoppa.

La gara è stata vinta nel secondo tempo, dopo una prima frazione di gioco piuttosto spenta, che aveva visto anzi il Lecce pericoloso con un colpo di testa di Krstovic salvato sulla linea da McKennie. Al rientro dagli spogliatoi la musica cambia: dopo un quarto d'ora, Cambiaso raccoglie il tiro di Yildiz respinto, mette in mezzo di prima col mancino e Vlahovic si coordina al volo: la conlcusione è sporca ma questo non fa che complicare la vita a Falcone, con il tiro che si spegne all'incrocio.

Passano solo 7 minuti ed è sempre il serbo a firmare il raddoppio: cross tagliato dalla trequarti di Kostic, sponda di McKennie nell'area piccola e questa volta Vlahovic deve solo appoggiare in rete. Doppietta per l'attaccante serbo, che trova la quinta rete nelle ultime cinque presenze.

Nel finale, i bianconeri dilagano: traversone di Iling-Junior da punizione e terzo tempo perfetto di Bremer a sovrastare Blin. Risultato messo in cassaforte e tre punti fondamentali conquistati per la corsa Scudetto.