Neppure il Genoa vuole Bonucci: smentita secca della società, il motivo

Si è parlato molto in questo inizio di sessione di mercato di due colpi importanti per il Genoa. Il primo è al centro della difesa, e molto dipende dalla partenza di Radu Dragusin, con Leonardo Bonucci che sarebbe finito nel mirino del club di villa Rostan.

Il centrale ex Juventus è in uscita dall'Union Berlino dove non è scoccata la scintilla. Un altro nome sarebbe stato per la corsia di sinistra dove si è parlato anche di Leonardo Spinazzola dalla Roma. L'edizione odierna de Il Secolo XIX riporta però una smentita della società rossoblu sui due protagonisti della vittoria all'Europeo dell'Italia. "Nulla di vero" hanno detto da Pegli. Il motivo è da ricercare nell'ingaggio milionario dei due giocatori che sarebbe troppo alto per i parametri del Grifone.