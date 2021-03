Nessun dubbio: Ibrahimovic indisponibile per la sfida al Napoli

Il Milan aspetta il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese che sarà sicuramente assente per la sfida al Napoli di domenica sera. Lo riporta MilanNews.it, che sulle condizioni dell'attaccante scrive: "Il leader dei rossoneri è fuori per infortunio e dopo aver saltato le partite contro Udinese e Verona, sarà costretto a rimanere ai box anche contro Manchester United e Napoli.

Poi ad inizio della prossima settimana ci sarà un nuovo controllo medico per l’attaccante e se dovesse andare bene, lo svedese intensificherà gli allenamenti per provare ad esserci contro lo United a San Siro, nella gara di ritorno, oppure al massimo contro la Fiorentina prima della sosta per le nazionali".