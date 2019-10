Nesti: "Sul rigore dato alla Juve non c'è contatto diretto. De Ligt? Macchinoso"

Carlo Nesti, giornalista da sempre vicino alla vicende di casa Juve, ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva il rigore concesso in maniera più che generosa alla Juventus durante il match giocato al Via del Mare contro il Lecce: "Pjanic e Petriccione colpiscono il pallone nello stesso momento, tra i due piedi c'è il pallone, non c'è contatto diretto, per questo rimango perplesso. De Ligt? Aveva bisogno di tempo, invece è stato subito buttato nella mischia per il ko di Chiellini. Con la valutazione che ha doveva essere subito pronto, invece continuo a vederlo macchinoso e non sintonizzato con il resto della squadra".