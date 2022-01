Newcastle forte su Zapata: l'Atalanta vuole 40mln e chiede l'obbligo di riscatto

Altro che Luis Muriel, l'Atalanta a gennaio rischia di perdere Duvan Zapata. Prosegue il pressing da parte del Newcastle per l'attaccante colombiano, le Magpies sono pronte a mettere sul piatto una maxi offerta per poter convincere il club orobico a lasciar partire il numero 91.

La prima proposta è stata già recapitata, ma servono argomenti più convincenti per poter far sedere i nerazzurri al tavolo delle trattative. E il prezzo non è un mistero: 40 milioni, senza particolari clausole, altrimenti nessuno si muoverà da Zingonia. Lo scrive Tuttomercatoweb.

La prima offerta è stata rifiutata immediatamente dal club guidato da Antonio Percassi: 5 milioni di sterline più 18 di obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del Newcastle. La formula proposta dal club inglese non convince i bergamaschi: PIF vuole tutelarsi in caso di mancata permanenza in Premier League, i nerazzurri invece non vogliono cedere un giocatore fondamentale senza che sia previsto l'obbligo di riscatto.

Inoltre la clausola del riscatto obbligatorio non deve essere in nessun modo legata ai risultati conseguiti dalla squadra inglese, in una situazione di classifica tutt'altro che semplice.