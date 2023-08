Niente Juve per Berardi: il Sassuolo ha deciso di toglierlo dal mercato

E' il lancio di 'Gazzetta.it': il club neroverde ha deciso di non portare avanti la trattativa con la Juventus

Il Sassuolo ritira Domenico Berardi dal mercato. E' il lancio di 'Gazzetta.it': il club neroverde ha deciso di non portare avanti la trattativa con la Juventus e di andare avanti con l'attaccante classe '94 che di conseguenza resterà in Emilia a disposizione di mister Dionisi. Cresciuto nelle giovanili del Sassuolo Berardi - in prima squadra dal 2012 - ha collezionato con la maglia neroverde 351 presenze e 133 reti.