Niente Turchia, lo svincolato Pereyra torna all'Udinese: entro lunedì la firma

TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca 2023 Roberto Pereyra vestirà la maglia dell'Udinese anche nella stagione 2023/24. Confermata l'indiscrezione di Tmw, col Tucu che ha sciolto le riserve dopo che il club friulano ha alzato la sua proposta mettendo sul piatto più di un milione di euro d'ingaggio. Né Santos né Besiktas quindi per il centrocampista argentino che ad agosto non se l'è sentita di scendere in Serie B e accettare l'offerta della Sampdoria. La firma del contratto è attesa tra domenica e lunedì: Pereyra già da inizio prossima settimana tornerà a disposizione di mister Sottil.