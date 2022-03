Nigeria-Ghana finisce in tragedia: dopo gli scontri deceduto un medico della Fifa

Finisce in tragedia Nigeria-Ghana, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, che decretato l'eliminazione di Osimhen e compagni.

Finisce in tragedia Nigeria-Ghana, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, che decretato l'eliminazione di Osimhen e compagni. Al termine del match è morto un medico zambiano della Fifa, che era in servizio all'antidoping. Joseph Kabungo è deceduto a seguito dell'invasione dei tifosi nigeriani dopo il triplice fischio. Come si legge sul portale Sportmediaset 'Sono ancora sconosciute le cause della morte ma, secondo diverse testimonianze, il medico sarebbe stato ucciso durante l'invasione dei sostenitori di casa'.