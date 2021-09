No all'Italia, sì all'Inter: Sensi pronto per la Samp. Ma per tornare in azzurro dovrà sudare

Dopo il caso Sensi tra Nazionale e Inter, con il giocatore che ha lasciato il ritiro azzurro al mattino per un fastidio al polpaccio salvo poi mettersi a disposizione di Inzaghi per l'allenamento della sera, secondo La Gazzetta dello Sport il centrocampista dovrebbe scendere in campo da titolare nella prossima gara contro la Sampdoria. Difficile capire se questo atteggiamento possa pesare sulle prossime scelte di Mancini, ma è chiaro che nel prossimo mese, in vista delle prossime convocazioni, Sensi dovrà dare qualcosa in più degli altri selezionabili per convincere il ct a chiamarlo ancora.