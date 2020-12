Non basta il solito Immobile, il Benevento ferma anche la Lazio: finisce 1-1

A Benevento termina 1-1 il match tra i padroni di casa e la Lazio, valido per la dodicesima giornata di campionato. Accade tutto nel primo tempo, Lazio avanti grazie al gol del solito Ciro Immobile al 25': capolavoro del centravanti che raccoglie al volo un traversone dalla destra di Milinkovic-Savic e in girata la mette sul palo più lontano, dove Montipò non può arrivare. Allo scadere della prima frazione il Benevento trova il pareggio con Schiattarella che è bravo a far scendere il pallone e colpirlo al volo con la sfera che bacia il palo prima di gonfiare la rete. L'autore del gol sannita viene espulso al 92' per un'entrata dura su Correa.