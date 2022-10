Non ci sono attaccanti, Sarri cerca un altro Mertens: due ipotesi per sostituire Immobile

Come racconta Il Messaggero, per l’attaccante è stata una giornata amara per lo stop

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Un saliscendi di emozioni è quello che ha avuto ieri Ciro Immobile. Come racconta Il Messaggero, per l’attaccante è stata una giornata amara per lo stop al bicipite femorale che lo terrà fermo fino a gennaio, ma a renderla più dolce ci ha pensato la nascita del quarto figlio, Andrea. Sarri, conscio del fatto che dovrà affrontare ben sette partite senza Immobile, sta studiando le alternative. Come si legge sul quotidiano, le idee principali sono quelle di uno tra Pedro e Felipe Anderson falso nueve.