"Non lo esonero": Lotito blinda la panchina di Sarri alla Lazio

Sono ore e giornate tese in casa Lazio, dopo la sconfitta di Bergamo si è riaperto un cratere sotto i piedi del tecnico Maurizio Sarri. Nella giornata di ieri sono circolati dei virgolettati dell'allenatore biancoceleste, per quest'oggi ecco invece una sorta di "risposta" indiretta da parte del numero uno dei capitolini, Claudio Lotito.

Al momento la posizione del tecnico non appare in bilico, a rinsaldare il suo posto proprio Lotito. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport: "Non ho capito quale sia il problema. Me ne occuperò, prenderò in mano la situazione, come altre volte è successo in passato, ma oggi non parlo con nessuno. Di sicuro non esonero Sarri e non posso perdere tempo a smentire sciocchezze".

Nello spogliatoio non c'è aria di rivolta verso il mister, i senatori sono tendenzialmente dalla sua parte. La sua testa non sarà chiesta pubblicamente, un paio di contestatori - se ci sono - fanno parte del drappello dei meno utilizzati e non in grado di portare dalla loro il resto del gruppo.