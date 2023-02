Non mancano le occasioni ma nessun gol all'Arechi: al 45’ è 0-0 tra Salernitana e Monza

Termina 0-0 il primi tempo del match delle 15 tra Salernitana e Monza.

Termina 0-0 il primi tempo del match delle 15 tra Salernitana e Monza. I padroni di casa hanno iniziato col piede giusto. È mancata soltanto la precisione, a partire dalla sgasata di Candreva col cross sul secondo palo non sfruttato da Piatek.

L’attaccante polacco si è divorato una doppia occasione al quarto d’ora: prima spedendo fuori da dentro l’area piccola, poi non trovando lo specchio della porta con un bel colpo di testa. Il ritmo della gara si è però interrotto per uno scontro di gioco che ha coinvolto Cragno, Pablo Marì, Caldirola e Daniliuc, coi primi due che hanno avuto la peggio. L’occasione più grande del primo tempo per il Monza è capitata a Ciurria, ma il colpo di testa dell’esterno biancorosso è stato neutralizzato da Ochoa.