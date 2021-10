"Non può giocare con Milinkovic!", Sarri fa arrabbiare Luis Alberto: un like lo inchioda

Se in casa Lazio non si può ancora parlare di caso Luis Alberto, poco ci manca. Dopo il pari con l'Olympique Marsiglia, Maurizio Sarri ha spiegato la scelta di non impiegare lo spagnolo insieme a Milinkovic-Savic, aggiungendo: "In questi giorni abbiamo guardato attentamente tutti i dati degli allenamenti di Luis e abbiamo deciso che lui è più adatto quando i ritmi partita sono più dolci". Non proprio un attestato di stima.

Dal fantasista iberico, viceversa, arriva un like social che farà discutere: Luis Alberto ha infatti messo "mi piace", su Twitter, al commento di un tifoso (a un articolo di TMW), fortemente critico nei confronti del tecnico toscano. "Tu pensa che c***e Inzaghi che li ha fatti giocare e vincere per 5 anni, i giocatori forti devono giocare sempre sennò non sei un grande allenatore caro Sarri". Un contenuto con cui, a quanto pare, Luis Alberto si è trovato in sintonia.