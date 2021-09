Non si sblocca Bologna-Genoa: primo tempo a reti bianche e senza squilli

Finisce senza reti il primo tempo al "Dall'Ara" fra Bologna e Genoa. La partita inizia nel ricordo di Romano Fogli, ex bandiera felsinea scomparso questa mattina all’età di 83 anni. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento. Poi il match. La prima occasione dopo nemmeno un minuto è del Grifone con Fares che mette un passaggio a rimorchio per Kallon che però calcia altissimo. La riposta del Bologna arriva con Arnautovic che riceve da Hickey e calcia verso Sirigu ma il pallone viene deviato in corner.

Pochi squilli al "Dall'Ara" - Tanto dinamismo in campo da ambo le parti, con le due formazioni che attuano una pressione alta, ma anche qualche errore tecnico di troppo nelle ultime fasi dell’azione. Al 25' una ghiotta occasione per i padroni di casa con Dominguez che riceve sul primo palo su corner ma la sua girata di testa termina alta sopra la traversa. Al 36' ci prova ancora il Bologna con Arnautovic ma la sua conclusione sugli sviluppi di un calcio di punizione da posizione più che invitante termina sul fondo senza creare problemi a Sirigu. Prima del riposo ci prova ancora Orsolini dalla distanza ma Sirigu vede partire il pallone e lo blocca a terra senza problemi.