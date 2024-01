Non solo Boateng: la Salernitana sogna anche Manolas

Walter Sabatini ha intenzione di regalare a Filippo Inzaghi un big da piazzare nel cuore del reparto probabilmente più debole della rosa, ovvero la difesa.

Dopo aver inseguito a lungo l’atalantino Palomino, il quale non ha ancora sciolto le riserve, la società granata in queste ore come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” sta sondando il mercato degli svincolati di lusso ed ha pescato due nomi davvero importanti: quelli di Jerome Boateng e di Kostas Manolas.