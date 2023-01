Non solo Di Maria e Chiesa, Allegri recupererà anche un altro big per Napoli-Juve

Archiviato il successo contro l'Udinese, la Juventus si concentra sulla gara di venerdì contro il Napoli.

Archiviato il successo contro l'Udinese, la Juventus si concentra sulla gara di venerdì contro il Napoli. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, al "Maradona" tornerà a disposizione Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha dovuto smaltire un leggero affaticamento e non è stato convocato per la gara di ieri sera ma è pronto a tornare al centro della retroguardia bianconera. Possibilità dal primo minuto invece per Federico Chiesa.