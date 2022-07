Non solo Dybala, la Roma vuole tenere anche Zaniolo: pronto il rinnovo

. A scriverlo stamane è il Corriere dello Sport, secondo il quale adesso il fantasista giallorosso si attende il rinnovo di contratto

Nicolò Zaniolo è tornato a sentirsi al centro del progetto della Roma. A scriverlo stamane è il Corriere dello Sport, secondo il quale adesso il fantasista giallorosso si attende il rinnovo di contratto che i Friedkin gli hanno promesso ormai da mesi. Si parla di un adeguamento dell'ingaggio attuale (circa 2,5 milioni di euro) per avvicinarsi a quello dei calciatori più pagati della rosa, Abraham e Pellegrini, e quindi intorno ai 4 milioni all'anno.

In pochi giorni - sempre a detta del quotidiano - è cambiato lo scenario riguardo al suo futuro, oggi non ci sono i presupposti per chiudere con la Juve e mister Mourinho sta cercando di trattenerlo a Roma a ogni costo, pronto a schierarlo insieme a Dybala e Abraham in un attacco davvero da urlo.